Situata e jashtëzakonshme kërkon konferencë të jashtëzakonshme: Kurti dhe Murati nesër para mediave Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, do të mbajnë konferencë për media nesër nga ora 11:00. Një gjë të tillë e ka bërë të ditur Zyra e Kryeministrit me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net. “Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me…