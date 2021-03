Kompanitë e Sigurimeve në vend, të cilat paguan në vitin 2018 plot 70 mijë euro për instalimin e një sistemi anti-mashtrim, që do i çonte në harresë mashtrimet banale me sigurimet e autoveturave, kanë përfunduar vetë të mashtruara. Kjo pasi gati 3 vjet nga pagesa dhe dhënia e kontratës për zhvillimin e këtij sistemi kompanisë “Quantix”, kompanitë e sigurimeve nuk kanë marrë ende asgjë. Sistemi Anti-mashtrim që do instalohej në të gjitha kompanitë nuk ekziston.

Sistemi antimashtrim, ishte dedikuar për të eliminuar mashtrimet, veçmas ato banale që përdoren nga klientët, si paraqitja disa herë e dëmeve të automjeteve, rimbursimet për to, dëmtimet e personave dhe dëmshpërblimi i tyre etj. Kompanit e sigurimeve llogarisin se mashtrimet me dëmet në sigurimet e automjeteve sillen nga 2 deri në 3 milionë euro vjetore. Në mashtrim përveç palës përfshihet dhe rrjeti i policëve, mjekëve, avokatët dhe në fund gjykatësit, që vendosin për lëndën.

Kontrata për instalimin e këtij sistemi ishte kërkuar në 2018 nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës kur ky institucion menaxhohej nga Sami Mazreku.

Pronarët e disa prej kompanive të sigurimeve pranojnë që kanë paguar dhe nuk kanë marrë asgjë, por hezitojnë të deklarohen zyrtarisht. Duket se kanë frikë të mbrojnë paranë e vet.

“Nuk mund të deklarohem sepse do gjejnë mundësi për t’u hakmarrë ndaj nesh që kemi kompani të sigurimeve. Mund të them vetëm që nuk kemi marrë asnjë sistem antimashtrim edhe pse kemi paguar. Ideja ishte që sisemi antimashtrim të shërbente për të gjitha kompanitë ku secila prej tyre të kishte qasje aty “, thotë për Ballkani.info në kushte anonime pronari i një kompanie të sigurimeve.

Portali jonë i ka dërguar pyetje të 11 kompanive të sigurimeve, Byrosë Kosovare të Sigurimeve me Sami Mazrekun, Bankës Qendrore të Kosovës që nga java e kaluar, por mori përgjigje vetëm nga Sami Mazreku, kreu aktual i BKS, i cili tërthorazi pranoi që një sistem i tillë nuk ekziston. Ai foli për një sistem tjetër që do të kryhet deri në muajin qershor të këtij viti.

“Të gjitha produktet informatike të kontraktuara me kompaninë “Quantix” janë përfunduar nga kompania në fjalë dhe të njejtat janë funksionale. Për nevojat tona, janë ndërtuar disa komponente të sistemeve informatike në kuadër të një sistemi unik, të cilat janë për përdorim të brendshëm, respektivisht për nevoja të kompanive të sigurimit dhe jo për publikun. Këto komponente si tërësi do të implementohen në sistemin e ri në kuadër të Byrosë Kosovare të Sigurimit i cili do të jetë funksional orientimisht brenda muajit qershor të këtij viti”, tha Sami Mazreku, drejtor akual i Byrosë së Sigurimeve të Kosovës.

Kjo përgjigje nga ana tij shmang pyetjen kryesore për sistemin e kontraktuar në vitin 2018, i cili do të duhej tani të ishte plotësisht funksional dhe jo të thuhet që do të bëhet valid gjatë këtij viti dhe vetëm pasi është pyetur për këtë çështje.

Përgjigje nuk dha as kompania “Quantix”, oferta e së cilës prej 70 mijë eurove qe zgjedhur fituese edhe pse kishte qenë më e shtrenjtë. Kompani të tjera kishin ofertuar me çmime shumë më të lirë. Në kundërshtim me ligjin, kërkesa për ndërtimin e një sistemi antimashtrim nuk ka qenë publike.

Por edhe për këto dy problematika, ish kreu i shoqatës Sami Mazreku, tani kreu i BKS, nuk dha përgjigje të qartë. Ne posedojmë dokumentacion që “Quantix” është më shtrenjtë në krahasim me kompanitë e tjera, po Mazreku i shmanget përgjigjeve duke mos treguar realitetin.

“Quantix”, e cila gjithashtu i ka marrë pyetjet tona, duket që është një kompani që punon vazhdimisht në institucionet ku Sami Mazreku është drejtor. Pavarësisht që nuk e ka përmbushur kontratën për sistemin antimashtrim, kompanisë “Quantix”, Mazreku vazhdon t’i besojë shërbime edhe në Byronë e Sigurimeve të Kosovës. “Quantix” ka marrë kontrata për shërbime edhe në BKS, që deri tani i kanë kryer kompanitë tjera. Këtë konfirmon vet Mazreku.

“Është zgjedhur oferta me e përshtatshme, ekonomikisht me e favorshme, pra më e lira. Me ardhjen e menaxhmentit të ri dhe përkrahjen e organeve më të larta të institucionit tonë është vlerësuar si e nevojshme dhe është vendosur për marrjen e shërbimit nga një operator tjetër, duke krijuar sistemin përkatës të ri e i cili do të jetë në pronësi të plotë të Byrosë Kosovare të Sigurimit”, tha ai

Kompanitë e sigurimeve tregojnë se një rrjet i fuqishëm, të lidhura në mënyrë klanore dhe për interesa personale po menaxhojn me gjithë sektorin.

“Është një rrjet i tërë i të fortëve para të cilëve askush nuk flet dhe Banka Qendrore ka rënë në lajthitje.Individualisht njerës brenda BQK po i ndihmojnë informalitetit. Duhet të ndërroj kjo”, tha i njëjti pronarë.

Portali jonë qëndron i hapur për të gjitha këndvështrimet e palëve, që për momentin kanë zgjedhur heshtjen. Asnjë prej 11 kompanive të sigurimeve që operojnë në Kosovë, Banka Qendrore e Kosovës apo palë të tjera të involvuara, nuk janë përgjigjur në asnjë prej pyetjeve.