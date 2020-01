Sistemi arsimor në Kosovë në gjendje kritike

Kështu u tha në konferencën e organizuar nga Zyra e BE-së dhe Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të projektit “Rrjeti i Kosovës për punësim dhe arsim”.

Me këtë rast u prezantua raporti i monitorimit për zbatimin e “Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë 2017 – 2021”.

Luigi Brusa, shefi i Zyrës për Bashkëpunim në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, tha se situata në arsim nuk është përmirësuar në këto dy vite, madje gjendja sipas tij, ndodhet në zonën kritike.

Brusa tha se gjendja në nivelin e ulët dhe të mesëm nuk është aspak e mirë, dhe situatë hiq më e mirë nuk është as në nivelin e lartë.

“MASHT duhet të fokusohet në vitet e ardhshme në këto lloj reforma tjetër me rëndësi me identifikimin në përmirësimin e pjesëmarrjes në nivelin parashkollor, rishikimin e formulave të ndryshme, ndryshimi i legjislacionit në mbështetje të strategjisë. Po ashtu përmirësimi i koordinimi me institucionet lokale”, tha ai, raporton KP.

Se gjendja në arsim nuk është e mirë e thanë edhe përfaqësuesit e ministrisë se Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Fadile Dyla nga ky institucion kërkoi përkrahje për përmirësim në fushën e arsimit.

E drejtori ekzekutiv i Qendrës për Arsim, Dukagjin Pupovci derisa foli për projektin tha se problem madhor i politik bërjes në Kosovë është implementimi. Sipas tij, nga shpallja e pavarësisë se Kosovë në vitin 2008, është zvogëluar numri i nxënësve për 20 për qind, kurse numri i mësimdhënësve është rritur për 3 për qind.