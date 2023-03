Sir Alex Ferguson dhe Wenger nderohen nga Premier Liga Trajnerët legjendarë, Sir Alex Ferguson dhe Arsene Wenger janë futur në Hall of Fame të Premier Ligës. Dyshja krijoi një trashëgimi të jashtëzakonshme me Manchester United dhe Arsenal respektivisht, duke fituar 16 tituj të kombinuar në Premier Ligë, pasi krijuan një nga rivalitetet më të famshme në historinë e garës, transmeton lajmi.net. Hall of Fame…