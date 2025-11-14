“Sipas udhëzimeve të AKI-së” | A e konfirmoi ministrja Hajdari që Ridvan Muharremi kishte certifikatë të sigurisë për çështjen e Rezervave Shtetërore?
Ministrja e tregtisë dhe industrisë, Rozeta Hajdari, në fund të konferencës për media është pyetur nëse ka pasur certifikatë sigurie nga AKI i akuzuari i Prokurorisë Speciale për rastin e rezervave, Ridvan Muharremi, meqë është përfshirë në gjithë procesin e sigurimit të tyre.
Ajo pa përmendur me emër, ka thënë se të gjithë ata që janë përfshirë në procese të klasifikuara paraprakisht u janë nënshtruar procedurave bazuar në udhëzimet e AKI-së.
“Të gjithë operatorët ekonomik që kanë hyrë në negocim, përfshirë operatorët për blerje, për depozita, vendondodhje, të gjithë janë nënshtruar procedurave sipas udhëzimeve të AKI-së. Asnjë nuk është që ka hyrë pa një procedurë me qasje në një proces që është klasifikuar si sekret”, ka thënë ajo