“Sipas modelit të Enver Hoxhës”, Matoshi e komenton foton e Kurtit në banka shkollore Publicisti Halil Matoshi ka komentuar fotografinë e Kurtit me vartës të tij, në bankat shkollore, me një nxënës të vetëm. Matoshi fotografinë e Kurtit e quan, bizare dhe jokreative dhe shkreta. Ai akuzon pushtetin aktual se po provon t’i zëvendësojë elitat politike, kulturore dhe arsimore me militantët e partisë. Shkrimi i plotë dhe pa ndërhyrje…