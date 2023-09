Sipas Latifit: Kush janë dy viktimat politike që vdiqën në Banjskë

Sipas analistit Blerim Latifi, në Banjskë të Zveçanit nga sulmi i të dielës kanë mbetur të vdekura edhe dy figurat Borell e Lajçak.

Kështu u shpreh ai në nga parqitjet e tij publike.

“Në po harrojmë edhe dy viktima kryesore të cilat janë dy viktima politike, është Borrelli dhe Lajçak. Qajo që ka ndodh ata politikisht dhe diplomatikisht i ka vra”, tha ai.

“Fakti që vetëm Stano po del po flet, fakti që krejt zëri i BE-së është reduktu me zërin e një zëdhënësi të kotë atje, spo flet kerkush tregon që ata janë të vdekur, në mesin e viktimave të këtij sulmi”, tha ai.

“Të gjithë i kanë hedh sytë te Uashingtoni, po presin se çka ke me ndërmarrë Ushaingtoni, cilat do të jetë të gjetura që do ti bëjë NATO, segmenti amerikan brenda NATO-s në Kosovë”.

“Ai vlerësim nuk mendoj se do të jetë pozitiv për Serbinë, por krejtësisht ndryshe, dhe atëherë do të flasim për një fillim të ri në procesin politik. Ka vdekur një proces i gjatë joefektiv i dialogut”.