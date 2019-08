Sinjali negativ i VV-së për LDK-në: E kemi kandidatin e duhur për kryeministër

“Mollë sherri” mes dy partive po bëhet posti i kryeministrit i cili nuk po lëshohet nga asnjëra prej këtyre dy subjekteve, shkruan lajmi.net.

Këtë e ka ripërsëritur sot edhe ish-deputetja e VV-së, Albulena Haxhiu.

Ajo përmes një postimi në Facebook, ka thënë se VV-ja sipas saj asnjëherë nuk ka qenë më e përgatitur dhe organizuar si tani.

Sipas saj, VV e ka kandidatin e duhur për kryeministër.

Ky është postimi i plotë i saj në Facebook:

Lëvizja VETËVENDOSJE!, asnjëherë nuk ka qenë më e fuqishme dhe më e organizuar se tani. Janë dashur vite angazhim, punë e mobilizim për të arritur deri këtu.

Të gjitha subjektet politike, kanë pasur rastin të qeverisin me vendin. Ne jemi dëshmitarë të mendësisë së mbrapsht të qeverisjes prandaj qytetarët asnjëherë më shumë nuk kanë qenë entuziastë dhe po e presin me padurim fitoren e Lëvizjes, e që do të jetë fitore e popullit dhe Republikës.

Kosova asnjëherë si ka pasur punët më keq, Lëvizja VETËVENDOSJE! ka edhe programin por edhe kandidatin e duhur që e kthen shpresën, besimin e zhvillimin. /Lajmi.net/