“Sinjal i keq, e dëmtoi unitetin opozitar”, Haradinaj për Limajn dhe tentim marrëveshjen me VV-në

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj ka folur për ish-partnerin e koalicionit Fatmir Limaj. Haradinaj tha se Limaj dha një sinjal i keq, por në fund nuk rezultoi i dëmshëm sepse bashkëpunimi me Vetëvendosjen nuk ndodhi. “Në fillim u pa si e keqe, por nuk rezultoi e dëmshme sepse nuk ndodhi…

01/12/2025 22:06

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj ka folur për ish-partnerin e koalicionit Fatmir Limaj.

Haradinaj tha se Limaj dha një sinjal i keq, por në fund nuk rezultoi i dëmshëm sepse bashkëpunimi me Vetëvendosjen nuk ndodhi.

“Në fillim u pa si e keqe, por nuk rezultoi e dëmshme sepse nuk ndodhi një bashkëpunim VV-NISMA, por u pa sinjal i keq sepse e dëmtoi unitetin opozitar, por nuk rezultoi me marrëveshje”, ka thënë Haradinaj./T7.

