Sindikatat dhe menaxhmenti i KOSTT-it arrijnë marrëveshje: 1,000 euro për punëtorët në fund të vitit dhe rritje pagash nga 2026
Shoqata Sindikale e KOSTT-it ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me Menaxhmentin dhe Bordin e KOSTT-it, pas një procesi të gjatë dialogu dhe disa protestave.
Sipas marrëveshjes, secili punëtor do të përfitojë nga 1,000 euro në fund të vitit, ndërsa është aprovuar edhe buxheti për rritjen e pagave duke filluar nga viti 2026, i cili pritet të miratohet formalisht nga ZRRE pas pasqyrave financiare, transmeton lajmi.net.
Sindikalistët kanë falënderuar menaxhmentin dhe bordin për mirëkuptimin, si dhe punëtorët për unitetin e treguar gjatë këtij procesi.
Njoftimi i plotë:
NJOFTIM
Shoqata Sindikale e KOSTT-it njofton se sot është arritur marrëveshje me Menaxhmentin dhe Bordin e KOSTT-it, pas një dialogu të gjatë, konstruktiv dhe të vështirë, të zhvilluar edhe përmes ndërmjetësuesve ligjorë, pas tri protestave dhe vendimit të sindikatës para hyrjes në grevë.
Si rezultat i këtij angazhimi sindikal, është arritur marrëveshja që:
Për fundvit të shpërndahen nga 1,000 € për secilin punëtor, dhe
Të aprovohet buxheti për ngritjen e pagave duke filluar nga viti 2026, buxhet i cili tashmë është miratuar nga Menaxhmenti dhe Bordi i KOSTT-it, ndërsa mbetet që pas pasqyrave financiare nga, ZRRE, ta aprovojnë formalisht.
Me këtë rast, falënderojmë Bordin dhe Menaxhmentin e KOSTT-it për mirëkuptimin e kërkesave tona të ligjshme dhe të drejta.
Një falënderim i veçantë shkon për sindikalistët dhe të gjithë punëtorët e KOSTT-it, të cilët na besuan, qëndruan të bashkuar dhe treguan dinjitet sindikal.
Në mënyrë të veçantë, falënderojmë Kryetarin e Sindikatës së Re të KEK-ut, z. Nexhat Llumnica, për mbështetjen dhe këshillat e tij pa rezervë gjatë gjithë këtij procesi, si dhe Avokatin z. Sylejman Klinaku për kontributin profesional dhe ligjor në arritjen e kësaj marrëveshjeje.
Kjo marrëveshje është dëshmi se dialogu, uniteti dhe veprimi sindikal i vendosur japin rezultat.
Kryetari
Arben Pllana./lajmi.net/