Sindikata pas takimit me Sveçlën: Ishte takim përmbajtjesor, ministri shprehu gatishmërinë për trajtimin e kërkesave Sindikata e Policisë së Kosovës e ka quajtur përmbajtjesor dhe konstruktiv takimin që e ka patur me ministrin e Brendshëm Xhelal Sveçla, ku u diskutua për kërkesat e policëve. Përmes në komunikate, nga kjo sindikatë kanë thënë se Sveçla ka shprehur gatishmërinë për trajtimin e kërkesave të tyre me shkrim. “Ministri Sveçla shprehu gatishmërinë për…