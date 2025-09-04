Sindikata e Sektorit Privat paralajmëron për grevë nëse nuk rriten pagat

Kryetari i Sindikatës së Sektorit Privat, Jusuf Azemi, ka paralajmëruar për grevë, për shkak të pagës së ulët që marrin si sindikatë.

“Nuk është që e kemi paralajmëruar në kohën afër fushatës këtë grevë, por që nga maji kemi thënë se 1 shtatori neve do të na gjejë me grevë”, u shpreh Azemi në Klan Kosova.

Ai thotë se sektorit publik i janë rritur për dy herë pagat, derisa ai thotë se e njëjta kategori e punëtorëve duhet të paguhen njëjtë.

“E kemi legjitime kërkesën për rritje të pagave, andaj nëse nuk marrim përgjigje pozitive grevën do e nisim nga e marta”, tha Azemi.

