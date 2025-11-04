Sindikata e RTK-së proteston për pagat

Sindikata e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës ka bërë të ditur se të enjten në ora 11:00 do të protestohet për shkak të mungesës së pagave. Në njoftim thuhet se kjo është herë e dytë brenda tre muajve që punëtorët e transmetuesit publik mbesin pa paga, duke u përballur me pasiguri ekonomike dhe duke…

Lajme

04/11/2025 08:36

Sindikata e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës ka bërë të ditur se të enjten në ora 11:00 do të protestohet për shkak të mungesës së pagave.

Në njoftim thuhet se kjo është herë e dytë brenda tre muajve që punëtorët e transmetuesit publik mbesin pa paga, duke u përballur me pasiguri ekonomike dhe duke u rrezikuar funksionimi normal i institucionit.

“RTK aktualisht gjendet para shumë projekteve me rëndësi të madhe, që lidhen drejtpërdrejt me misionin publik të saj, por edhe me interesin e përgjithshëm të vendit. Kriza financiare rrezikon realizimin e këtyre projekteve dhe dëmtimin e rolit të RTK-së si medium publik i pavarur dhe gjithëpërfshirës”.

“SPERTK u bën thirrje të gjithë kolegëve, pa asnjë përjashtim, të bashkohen në këtë protestë për të mbrojtur dinjitetin dhe të drejtën e tyre themelore për page”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2025

Plagosja dhe rrëmbimi i shtetasit kosovar nga xhandarmëria serbe, Kosova e...

November 4, 2025

Spiropali flet pasi vizitoi Thaçin në Hagë: Lufta e çlirimtarëve nuk...

November 4, 2025

Shqipëri-Kosovë, kalimi i kufirit pa kontrolle – procedura do të jetë...

Lajme të fundit

Plagosja dhe rrëmbimi i shtetasit kosovar nga xhandarmëria...

Spiropali flet pasi vizitoi Thaçin në Hagë: Lufta...

Shqipëri-Kosovë, kalimi i kufirit pa kontrolle – procedura...

Pas gjashtë muajsh pauzë, Dafina Zeqiri rikthehet me...