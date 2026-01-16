Sindikata e Policisë: Lajmërimet e rreme ndaj policisë duhet të ndëshkohen, IPK punon profesionalisht
Sindikata e Policisë së Kosovës ka vlerësuar punën e Inspektoratit Policor të Kosovës lidhur me rastin e fundit të një qytetari që kishte raportuar rrejshëm keqtrajtim nga zyrtarët policorë pranë Urës së Bistricës në Leposaviq, më 13 janar 2026.
Pas pranimit të pamjeve nga kamerat e sigurisë dhe zhvillimit të hetimeve, IPK ka konstatuar se pretendimet e qytetarit nuk kishin as bazë faktike dhe as ligjore. Si pasojë, ndaj tij është ngritur kallëzim penal për lajmërim të rremë, raporton lajmi.net
Sindikata e Policisë së Kosovës thekson se trajtimi profesional i rasteve të tilla dhe ndëshkimi i personave që dezinformojnë do të reduktojë dukshëm numrin e lajmërimeve të rreme në të ardhmen. Po ashtu, kjo qasje siguron që punonjësit e policisë të ndihen të mbrojtur dhe të kenë besim të plotë në veprimtarinë e IPK-së.
SPK konsideron se veprimet e tilla janë të domosdoshme për mbrojtjen e zyrtarëve policorë dhe për rritjen e besimit të qytetarëve te institucionet mbikëqyrëse./Lajmi.net/