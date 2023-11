Sindikata e Policisë jep detaje lidhur me gjendjen e policëve të lënduar gjatë grabitjes në Suharekë Gjatë ditës së djeshme në orët e pasditës ndodhi një grabitje e armatosur. Në këtë grabitje intervenoi edhe Policia ku si pasojë e shkëmbimit me armë zjarri mbetën të lënduar dy zyrtarë policorë. Lidhur me këtë ka ardhur reagimi edhe nga ana e Sindikatës së Policisë së Kosovës. Reagimi i plotë: Me datë 22.11.2023,në Qytetin…