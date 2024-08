Sindikata e Minatorëve të Trepçës deklarohet për largimin nga puna e disa prej tyre, thuhet se s’ka të bëj me grevën

Përmes një postimi në Facebook, kjo sindikatë ka thënë se shumica e minatorëve të apostrofuar me iniciale janë minatorë që kohë më parë veç se e kanë dhënë dorëheqjen e tyre nga puna në ndërmarrjen e Trepça Sh.A, e një pjesë tjetër për shkak të procedurave penale që janë iniciuar kundrejt tyre, shkruan lajmi.net.

“Ju sigurojm se ndërprerja e marrdhënies së punës për këta përsona nuk ka të bëjë fare me reagimin- shprehjen e paknaqësive të shprehur përmes protestës apo ndonjë hakmarrje në drejtim me paknaqësit tona. Menaxhmenti thjeshtë e ka zyrtarizuar dorëheqjen e atyre, të cilët veç se janë larguar me dëshirën e tyre nga ndërmarrja qoftë duke emigruar apo punisimit të tyre dikund tjeter, apo edhe ka zbatuar procedurat ligjore për përsonat që janë në ndjekje penale”, thuhet në njoftimin e Sindikatës.