Sindikata e lojtarëve FIFPRO zbulon se FIFA nuk u konsultua me ta përpara zgjerimit të Kupës së Botës për Klube

Sindikata e lojtarëve FIFPRO ka mbetur i befasuar pasi FIFA njoftoi planet për të zgjeruar Kupën e Botës për Klube për meshkuj dhe për të prezantuar një version për femra të garës.

Të premten, presidenti Gianni Infantino njoftoi se Kupa e Botës për Klube do të zgjerohet nga shtatë skuadra në 32 në 2025 për ta bërë atë më shumë si një Kupë Botërore.

Planet për një Kupë të re Botërore për Klube të Grave u bënë gjithashtu publike. FIFPRO tani ka lëshuar një deklaratë duke vënë në dyshim kujdesin e organizatës për mirëqenien e lojtarëve.

Më poshtë e gjeni reagimin e tyre sipas raportimit të ‘Goal’:

“FIFPRO mori parasysh me habi vendimet e sotme të Këshillit të FIFA-s në lidhje me kalendarët e ndeshjeve ndërkombëtare për futbollin e meshkujve dhe femrave, të cilat mund të kenë pasoja serioze dhe të përkeqësojnë presionin mbi mirëqenien dhe punësimin e lojtarëve.

Megjithëse mirëkuptimin që FIFPRO arriti me FIFA-n javën e kaluar se një negociatë e përbashkët e kalendarit të ndeshjeve ndërkombëtare (IMC) do të zhvillohej përpara Kongresit të FIFA-s në mars 2023, këto vendime u morën në mënyrë të njëanshme pa u konsultuar seriozisht, e lëre më dakord, me lojtarët.

Njoftimet sot për një format të ri për Kupën e Botës për Klube që nga viti 2025, parime të reja për KPM-në për meshkuj dhe femra pas 2024 dhe 2023 respektivisht, duke përfshirë “rrotullimin” e KPM-së aktuale të femrave në 2024/25 – që do shkaktojnë mbingarkesë të rëndë gjatë vitit garues olimpik – kanë krijuar kushte të reja që rrisin më tej presionin mbi ngarkesën e lojtarëve dhe punën e tyre.

Edhe një herë, vendimet për të shkallëzuar garat pa zbatuar masat e duhura mbrojtëse janë dritëshkurtër dhe nuk i kushtojnë vëmendje shëndetit dhe performancës së lojtarëve. Ky vendim tregon edhe një herë se aktorët kryesorë të lojës nuk po përfshihen siç duhet në vendimmarrjen e futbollit, edhe kur ka të bëjë me thelbin e të drejtave të tyre themelore”.

Duket se ka një dëshirë në rritje nga FIFA për të prezantuar sa më shumë futboll të ri pa menduar për ndikimin që mund të ketë te lojtarët. Ky lajm i fundit pason vendimin për të zgjeruar Kupën e Botës 2026 në një turne me 48 ekipe”.

Mbetet të shihet nëse FIFA do të qëndrojë e vendosur në planet e tyre ose nëse ata të paktën do të konsultohen me lojtarët dhe FIFPRO-n përpara se të përparojnë më tej./Lajmi.net/