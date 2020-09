Sindikata e Infermierëve paralajmëron protestë para Klinikës së Kirurgjisë

Vendimi është marrë në mbledhjen e Këshillit Organizativ për protesta, i cili përmes nënshkrimeve mori mbështetjen e mbi 700 infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë brenda SHSKUK/QKUK-së.

Sindikata e Infermierëve kujton se inicimin e procedimit të Ligjit për Paga është munduar ta rregullojë përmes dialogut social, por këto kërkesa kanë mbetur pa të pashqyrtuara nga Ministria e Shëndetësisë.

“Nëse edhe këtë herë nuk do të ketë reflektim nga ana e institucioneve, Sindikata e Infermierëve të Kosovë në mbledhjen e radhës së kryesisë së sindikatës së bashku me këshillin organizativ, do të koordinohet për masa tjera sindikale të bazuara në Ligjin mbi organizimin sindikal, të cilat do të jenë më radikale”, thuhet në komunikatë.

Ndryshe, protesta e infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë të Kosovës do të mbahet duke filluar nga ora 12:00, para Klinikës së Kirurgjisë./Lajmi.net/