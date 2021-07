Sindikata e arsimit u bën thirrje mësimdhënësve të vaksinohen

Nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës e Teknologjisë u kanë bërë thirrje të gjithë punëtorëve të arsimit që të marrin vaksinat anti-COVID.

Ymer Ymeri nga SBASHK-u, ka thënë se është shqetësues fakti se vetëm një numër i vogël i personelit arsimor janë imunizuar.

“Edhe për neve si SBASHK është shqetësues ky vaksinim i vogël i punëtorëve arsimor, për shkak se është krijuar mundësia që të gjithë të vaksinohen, edhe mos-vaksinimi mund të shkaktojë mos-fillimin e procesit mësimor në shkolla pa kufizime”, tha Ymeri për RTV 21.

Prandaj, ai tha se u bëjnë apel mësimdhënësve që të vaksinohen.

“Ju bëjmë apel të gjithë punëtorëve arsimor, por në veçanti mësimdhënësve të vaksinohen, për shkak se ka kohë të merret edhe doza e parë edhe e dyta para se të fillojë viti shkollor”, u shpreh Ymeri.

Ndryshe, zëvendësministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Dukagjin Pupovci, ka thënë se tashmë kanë hartuar draft kalendarin për fillimin e vitit të ri shkollor, duke shtuar se këtë vit do të përdoren tekstet alternative.

Këto deklarata, Pupovci i bëri gjatë një adresimi për media.

“Regjistrimi i nxënësve në shkolla të dhjeta ka përfunduar dhe afati i dytë mbyllet me 23 gusht. Qeveria ka ndarë buxhetin për tekste shkollore. Në këtë vit do të përdoren tekste alternative. Gjithashtu do të shpallet lista e teksteve shkollore. Testi i arritshëmërisë në Kamenicë do të mbahet me 3 gusht”, u shpreh Pupovci.

Pupovci gjithashtu tha se pret që të gjithë mësimdhënësit të vaksinohen.

“Nuk ekziston ligj që e obligon dikë të vaksinohet. Ftoj mësimdhënësit të vaksinohen në mënyrë që të bëjnë të mundur fillimin e vitit të ri shkollor”.

Ai ka sqaruar se ka filluar aplikimi për studimet bachelor dhe master, teksa ka paralajmëruar lehtësime për studimet e doktoratës.

Thirrje për vaksinim në vazhdimësi është duke bërë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë.