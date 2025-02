Sindikata e Arsimit kërkon formimin e qeverisë, kërcënojnë me greva e protesta

Qeveria në detyrë duket se dikujt po i shkakton probleme.

Andaj po kërkohet formimi i saj sa më parë në mënyrë që kërkesat të kenë vend ku të adresohen.

Kështu të paktën po thotë kryesindikalisti më i zëshëm ndër sindikata, ai i arsimit, Rrahman Jasharaj.

Ai thotë se në rast se injorohen nevojat e tyre, do ketë protesta por edhe greva.

“Nëse nuk ndodh kjo do të ketë prapë telashe dhe përplasje dhe nuk mund të përjashtohet se mund të vinë deri në momentet ku anëtarësia jonë mund të kërkojë veprime sindikale të cilat nuk i dëshirojmë por nëse vazhdohet të injorohet kërkesat e punëtorëve më së keqi mund të ketë edhe protesta e greva”, ka deklaruar Jasharaj.

Zgjidhje sipas ekspertëve të arsimit nuk janë grevat.

Rinor Qehaja nga Ed Guard po thotë se angazhimi i sindikatës duhet të jetë përtej kërkesës së vazhdueshme për rritje të pagave.

“Vlerësoj që nuk i takon sindikatave të komentoj ose të vë në presion për formim ose joformim të Qeverisë. Dhe me një logjikë të shëndosh ky koment do të duhej të vinte pas certifikimit të rezultateve jo para saj. Ajo cka ne duam të shohim është një sindikatë e cila është një zë i fuqishëm i kërkesave të mësimdhënësve, jo të kufizuar vetëm në pagë”, ka deklaruar Qehaja.

Sipas SBASHK-ut, vendit i duhet një qeveri me koalicion pasi sipas tij do ta bënte me të lehtë dialogun me sindikatat./dukagjini