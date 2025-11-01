Sindikatа e RTK-së paralajmëron protesta për vonesën e pagave

Sindikata e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës (SPERTK) paralajmëron se do të organizojë protesta nëse nuk zgjidhet menjëherë çështja e pagave të punëtorëve të RTK-së. Në një komunikatë për media, SPERTK kërkon ndërhyrjen urgjente të Kuvendit të Kosovës, partive politike, Bordit dhe menaxhmentit të RTK-së për të garantuar pagat që u takojnë punëtorëve ligjërisht.…

Lajme

01/11/2025 19:00

Sindikata e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës (SPERTK) paralajmëron se do të organizojë protesta nëse nuk zgjidhet menjëherë çështja e pagave të punëtorëve të RTK-së.

Në një komunikatë për media, SPERTK kërkon ndërhyrjen urgjente të Kuvendit të Kosovës, partive politike, Bordit dhe menaxhmentit të RTK-së për të garantuar pagat që u takojnë punëtorëve ligjërisht. Sindikata thekson se rreth 700 familje të punëtorëve të RTK-së kanë mbetur pa të ardhura dhe përballen me detyrime financiare të mëdha dhe vështirësi jetike, transmeton lajmi.net.

“Në kohën kur në institucionet e shtetit po flitet për rritje pagash, punëtorët e RTK-së nuk i kanë marrë as pagat bazë që u takojnë ligjërisht. RTK është pjesë e shtetit të Kosovës, dhe punëtorët e saj janë taksapagues të rregullt të këtij vendi,” thuhet në komunikatë.

SPERTK paralajmëron se nëse situata nuk zgjidhet në një afat të shkurtër, sindikata do të nisë protesta, të cilat mund të çojnë deri te greva e përgjithshme dhe bojkotimi i ngjarjeve publike që zhvillohen në vend.

Sindikalistët e RTK-së theksojnë se kjo gjendje është e patolerueshme dhe mund të ishte parandaluar me një planifikim të kujdesshëm institucional.

Njoftimi i plotë:

Prishtinë, 1 nëntor 2025
SPERTK paralajmëron protestë për vonesën e pagave në RTK
Sindikatа e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës – SPERTK kërkon nga Kuvendi i Kosovës, partitë politike, si dhe të gjithë aktorët vendimmarrës në vend, po ashtu edhe nga Bordi dhe menaxhmenti i RTK-së, që me urgjencë të zgjidhin çështjen e pagave të punëtorëve të RTK-së.
Në të kundërtën, SPERTK do të detyrohet të protestojë për të drejtat dhe pagat e merituara të punëtorëve të RTK-së, të garantuara me ligj.
Aktualisht, rreth 700 familje të punëtorëve të RTK-së kanë mbetur pa të ardhura, duke u përballur me detyrime të mëdha financiare dhe vështirësi jetike.
Në kohën kur në institucionet e shtetit po flitet për rritje pagash, punëtorët e RTK-së nuk i kanë marrë as pagat bazë që u takojnë ligjërisht.
RTK është pjesë e shtetit të Kosovës, dhe punëtorët e saj janë taksapagues të rregullt të këtij vendi. Prandaj, kërkojmë ndërhyrje të menjëhershme institucionale për ta zgjidhur këtë situatë të padrejtë dhe të papranueshme.
Nëse kërkesa jonë nuk gjen zgjidhje në një afat të shkurtër kohor, SPERTK do të nisë protestat, të cilat më pas do të pasohet nga greva e përgjithshme, përfshirë bojkotimin e çdo ngjarjeje publike që zhvillohet në vendin tonë.
Kjo gjendje është e patolerueshme dhe ka mundur të parandalohet me një planifikim të përgjegjshëm institucional.
Me respekt,
SPERTK – Sindikata e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2025

Familja Thaçi: Nano dha shembullin e një lideri të pjekur, duke...

November 1, 2025

SKANDALOZE | Kurti kërcënon qytetarët nëse nuk e votojnë VV-në në...

Lajme të fundit

Familja Thaçi: Nano dha shembullin e një lideri...

SKANDALOZE | Kurti kërcënon qytetarët nëse nuk e...

IKD vlerëson procesin e zgjedhjes së anëtares së...

Katër fitore radhazi? – Nottingham i thotë ‘jo’ Manchester United-it