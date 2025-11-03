Sindikatа e punëtorëve të RTK-së proteston me 6 nëntor
Sindikalja e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës (SPERTK) njofton opinionin publik dhe të gjithë punëtorët e RTK-së se të enjten, më 06 nëntor 2025, në ora 11:00, do të mbahet protestë para hyrjes së Kanalit të Parë të RTK-së, për shkak të mungesës së pagave. Kjo është herë e dytë brenda tre muajve që…
Lajme
Sindikalja e Punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës (SPERTK) njofton opinionin publik dhe të gjithë punëtorët e RTK-së se të enjten, më 06 nëntor 2025, në ora 11:00, do të mbahet protestë para hyrjes së Kanalit të Parë të RTK-së, për shkak të mungesës së pagave.
Kjo është herë e dytë brenda tre muajve që punëtorët e transmetuesit publik mbesin pa paga, duke u përballur me pasiguri ekonomike dhe duke u rrezikuar funksionimi normal i institucionit.
RTK aktualisht gjendet para shumë projekteve me rëndësi të madhe, që lidhen drejtpërdrejt me misionin publik të saj, por edhe me interesin e përgjithshëm të vendit. Kriza financiare rrezikon realizimin e këtyre projekteve dhe dëmtimin e rolit të RTK-së si medium publik i pavarur dhe gjithëpërfshirës.
SPERTK u bën thirrje të gjithë kolegëve, pa asnjë përjashtim, të bashkohen në këtë protestë për të mbrojtur dinjitetin dhe të drejtën e tyre themelore për pagë.
Ne nënvizojmë se protesta nuk është politike, por një protestë dinjiteti dhe e drejtë ligjore për punën që kryejmë çdo ditë në shërbim të publikut.
Nëse gjendja nuk ndryshon pas kësaj proteste, SPERTK do të kërkojë bojkotimin e të gjitha ngjarjeve me peshë publike, si formë presioni për zgjidhjen urgjente të krizës së pagave dhe për garantimin e funksionimit të qëndrueshëm të RTK-së.
SPERTK u bën thirrje të gjitha mediave në Kosovë që ta mbulojnë dhe ta përcjellin këtë protestë, si akt solidariteti dhe mbështetjeje për punëtorët e transmetuesit publik dhe për të drejtën e tyre për paga të rregullta.