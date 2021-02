Sindi nuk njihet para hyrjes në “Përputhen”, ndryshimi drastik i saj

Një fotografi që nuk do t’i pëlqej aspak konkurrentes së emisionit po qarkullon në rrjete sociale.

Që nga hyrja e saj në emision ajo ka ndryshuar tejet shumë dhe këtë e dëshmon më së miri kjo fotografi, shkruan lajmi.net.

Në Instagram po qarkullon një imazh i Sindit vite më parë dhe vërehet një dallim i dukshëm

Siç duket në imazh është Sindi në kohën kur ka qenë në studime pasi ajo mban edhe syze.

Protagonistja e “Përputhen”, shihet pa makijazh e thjeshtë dhe jo si e shohim sot në emision te rregulluar në çdo detaj të trupit.

Ndryshe, Sindi së fundi u pezullua nga programi bashkë me Julin për shkak të debatit me këtë të fundit, mirëpo ajo ka kërkuar falje dhe kështu do të rikthehen të dy në emision./Lajmi.net/