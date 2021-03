Sindi kapet keq me Arjan Konomin, ai i thotë se ka çrregullime mendore

Sindi Loci qëndron si njëra ndër protagonistet më të përfolura të emisionit, shkruan lajmi.net.

Ajo së fundi i është drejtuar të gjithë djemve të “Përputhen” me të cilët ka pasur mosmarrëveshje me ta duke debatuar me ta.

Ajo akuzoi djemtë duke shfaqur pakënaqësinë e sjelljes së tyre tek ata dhe vazhdoi edhe me Arjan Konomin prej ku edhe debati kaloi në ofendime nga ana e opinionistit ndaj Sindit.

“Kjo nuk të meriton Murat, se ta nxiu jetën, ti meriton një njeri të mirë, kjo nuk të do ty, kjo do bad boy. Ke dalë me gjithë dynjanë moj vajzë dhe nuk e di ku je. Je aq manipulatore, ke dal me të gjithë dhe i kërkon llogari Muratit. O po ça flet moj E paske shpirtin e zi, kjo ka çrregullime duhet thirrur një psikolog për të parë a është për këtë emision apo jo. Kjo ka çrregullim të madh nervor. Kjo mirë që nuk mori pistoletën sot, t’i qëllonte”, u shpreh ashpër Arjani./Lajmi.net/