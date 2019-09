Sinan Vllasaliu ka ditë që është duke paralajmëruar projektin e tij të ri muzikor të cilin pritet ta publikojë në ditët e ardhshme, shkruan lajmi.net.

Me një postim të bërë në Instagram këngëtari përveç titullit të këngës që është ‘Qikat e Prishtinës’ ka zbuluar edhe artistin me të cilin do bashkëpunojë, bëhet fjalë për Lok Komonin.

Siç edhe shihet në postimin bërë nga Sinani xhirimet e videoklipit kanë filluar dhe gjithçka pritet të përfundojë shumë shpejtë. /Lajmi.net/