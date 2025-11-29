Sinan Hoxha bën gjestin human për Shpat Kasapin

Mbrëmja e koncertit të Sinan Hoxhës u kthye në një moment tejet emocional, pasi këngëtari vendosi të nderojë mikun e tij të ngushtë, këngëtarin Shpat Kasapi. Para fansave, Sinani ndaloi performancën dhe kërkoi disa sekonda heshtje në kujtim të artistit. Me zërin që i dridhej, ai u shpreh: “E kisha mik shumë të mirë… Lus…

ShowBiz

29/11/2025 13:05

Mbrëmja e koncertit të Sinan Hoxhës u kthye në një moment tejet emocional, pasi këngëtari vendosi të nderojë mikun e tij të ngushtë, këngëtarin Shpat Kasapi.

Para fansave, Sinani ndaloi performancën dhe kërkoi disa sekonda heshtje në kujtim të artistit.

Me zërin që i dridhej, ai u shpreh: “E kisha mik shumë të mirë… Lus Allahun që ai të këndojë atje lart bashkë me engjëjt.”

Fjalët e tij u pritën me duartrokitje dhe emocion nga publiku.

VIDEO

 

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

Edi shpërthen në emocione pas largimit të Dolces, shkrun edhe letër

November 29, 2025

Dhjetë ditë para vdekjes, Princesha Diana zbuloi se për çfarë ishte...

November 29, 2025

Aktori shqiptar, Rezart Veleshnja rrëfehet: Bota e drogës tentoi të më...

November 29, 2025

Kjo është lista me 16 banorët e mundshëm të “Big Brother VIP Albania 5”

Lajme të fundit

OVL e UÇK-së: 13 vjet më parë u...

E dhimbshme: Shpat Kasapi varroset nesër në Tetovë

KOSTT demanton raportimet për furnizimin e qytetarëve me...

Aksident mes dy veturave në afërsi të aeroportit “Adem Jashari”