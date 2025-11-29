Sinan Hoxha bën gjestin human për Shpat Kasapin
Mbrëmja e koncertit të Sinan Hoxhës u kthye në një moment tejet emocional, pasi këngëtari vendosi të nderojë mikun e tij të ngushtë, këngëtarin Shpat Kasapi.
Para fansave, Sinani ndaloi performancën dhe kërkoi disa sekonda heshtje në kujtim të artistit.
Me zërin që i dridhej, ai u shpreh: “E kisha mik shumë të mirë… Lus Allahun që ai të këndojë atje lart bashkë me engjëjt.”
Fjalët e tij u pritën me duartrokitje dhe emocion nga publiku.