Simon Cowell zëvendësohet nga Ashley Banjo në “Britain’s Got Talent”

Simon Cowell i cili shpesh e ka kaluar kohën e tij me hobi të rreziksme, iu nënshtrua një operimi që zgjati gjashtë orë, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Kjo si pasojë e një aksidenti që e pati me një biçikletë elektrike.

Duke qenë kështu atë duhet ta zëvendësoj dikush në “Britain’s Got Talent”. Fillimisht u zgjodh këngëtarja Kelly Clarkson për zëvendësim, por përfaqësuesit kanë bërë disa ndryshime. Perfunimisht vendin e Simon do e zejë Ashley Banjo, i cili fitoi famën në po të njëjtin audicion rreth vitit 2009, ku u shfaq së bashku me grupin e valltarëve ‘Diversity’.

“Ashley do të jetë një panelist i shkëlqyer. Ai e di fuqinë e audicionit dhe i di përgjegjësitë”.“Britain’s Got Talent”, u shpreh ai për TheSun teksa e komentonte këtë./Lajmi.net/