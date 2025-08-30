Simiq, Nikoliq dhe Rashiq – tre kandidatët e mbetur në garë për postin e nënkryetarit të Kuvendit nga komuniteti serb
Procesi i konstituimit të Kuvendit të Kosovës ka hyrë në fazën e fundit, por është duke u zvarritur për shkak të pamundësisë për të zgjedhur nënkryetarin nga komuniteti serb.
Në garë kanë mbetur tre deputetë: Igor Simiq dhe Miljana Nikoliq nga Lista Serbe, si dhe Nenad Rashiq nga Partia e Pavarur Liberale, transmeton lajmi.net
Pas zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, dhe nënkryetarëve nga partitë shqiptare dhe pakicat joserbe, procesi është bllokuar në zgjedhjen e nënkryetarit të komunitetit serb, ku prej 10 kandidatëve, 7 tashmë janë eliminuar nga gara pasi i kane harxhuar nga tri runde votimi secili.
Lëvizja Vetëvendosje ka shprehur mbështetje të qartë për Nenad Rashiqin, duke e cilësuar si të vetmin përfaqësues serb që njeh institucionet dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Dy kandidatët e tjerë, të Listës Serbe, janë refuzuar në mënyrë të përsëritur nga shumica parlamentare, për shkak të lidhjeve të kësaj partie me politikën e Beogradit dhe akuzave për përfshirje në aktivitete destabilizuese, si përshembull sulmi terrorist në Banjskë.
Opozita po abstenon në votim, duke i bërë thirrje VV-së të mos e shfrytëzojë situatën për përfitime politike.
Sidoqoftë, partia në pushtet vazhdon ta përdorë këtë bllokadë si argument për të akuzuar opozitën se është në një linjë me Listën Serbe – gjë që po thellon edhe më shumë përçarjet politike brenda Kuvendit./lajmi.net/