Silva beson se bashkëlojtari i tij te Chelsea mund të bëhet një legjendë e Anglisë

Thiago Silva beson se Reece James do të vazhdojë të arrijë statusin e klasit botëror dhe përfundimisht t’i bashkohet klubit ekskluziv të ‘centurionit’ të Anglisë.

21-vjeçari ka qenë në formë të shkëlqyer këtë sezon si në mbrojtje ashtu edhe në sulm, me lojtarët e Thomas Tuchel që kanë pësuar më pak gola në top pesë ligën evropiane (gjashtë), ndërsa në nivel personal, mbrojtësi i krahut ka realizuar katër gola në Premier Ligë.

Një formë e tillë ka arritur kulmin me Chelsea që aktualisht kryeson në Ligën Premier, me ‘Blutë’ një pikë dhe dy pikë përpara kampionëve Manchester City dhe Liverpool-it, që së fundmi kanë forcuar kontrollin e tyre në krye me një fitore 2-1 ndaj Watford.

Silva, i cili kryeson vijën e pasme të Tuchel, së fundmi ka dhënë një rrëfim të shkëlqyeshëm të shokut të tij të ri të skuadrës, për të cilin ai beson se do të vazhdojë të shtojë 90+ paraqitje në 10 që ka mbledhur tashmë me Anglinë gjatë karrierës së tij. Ai gjithashtu beson se aktualisht është në trajektoren e duhur për të arritur një nivel të klasit botëror çdo ditë.

“Unë jam ndoshta personi i duhur për të pyetur për Reece James pasi jam një tifoz masiv i tij”, tha Silva për faqen zyrtare të Chelseat.

“Ai mund të jetë i ri, por mënyra se si luan, ju mendoni se ai ka luajtur mbi 10 vjet në Chelsea me mbi 100 paraqitje për Anglinë. Ai është dikush që luan me një personalitet dhe forcë të madhe fizike, por edhe forcë të madhe përtej kësaj, dhe kur i bashkon të gjitha, e ke veten një lojtar të jashtëzakonshëm”, shtoi braziliani.

“Kjo është diçka që ai po tregon për momentin, por ai është ende dikush që mund të përmirësohet sepse është i ri dhe me përvojë, ai do të mësojë edhe më shumë për t’u bërë një talent i vërtetë i klasit botëror”, ka përfunduar veterani brazilian. /Lajmi.net/