Sikur të ishte hera e parë që sulmohen policët në veri, shefi i EULEX-it thotë se “do t’i shtojnë patrullimet”

Policia e Kosovës është sulmuar me armë zjarri sot në veri të Kosovës.

Ky sulm ka ngjallur reagime të mëdha në faktorin e brendshëm politik, duke vënë edhe njëherë në pah situatën e tensionuar të sigurisë në atë pjesë të Kosovës, shkruan lajmi.net.

Në anën tjetër, ka mbërritur edhe reagimi i shefit të misionit të EULEX-it në Kosovë që e ka quajtur akt kriminal sulmin ndaj policëve të Kosovës.

Për më tutje, ai është shprehur se EULEX-i do të shtojë patrullimet në atë zonë.

“Gjuatjet më armë zjarri sot në liqenin e Ujmanit janë edhe një sulm i radhës me armë zjarri ndaj Policisë së Kosovës. Askush nuk është lënduar, por këto sulme nuk janë vetëm të rrezikshme, por edhe akte kriminale dhe duhet të ndalen menjëherë. EULEX-i do të shtojë patrullimet në zonë”, thuhet në reagim. /Lajmi.net/

Today’s shooting at Lake Gazivoda/Ujmani is yet another attack with fire arms on the Kosovo Police. Nobody was injured, but these attacks are not only dangerous, they are criminal acts and need to cease immediately. @EULEXKosovo will increase its patrols in the area.

— Lars-Gunnar Wigemark (@LarsGWigemark) August 6, 2022