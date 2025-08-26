Si zgjidhen nënkryetarët e Kuvendit? Tregon Jakaj i IKD-së
Naim Jakaj i IKD-së ka sqaruar procedurën e zgjedhjes së nënkryetarëve të Kuvendit, proces i cili pritet të ndodh pas zgjedhjes së Dimal Bashës në krye të Kuvendit të Kosovës.
Sqarimi:
Si duhet të ndjeket procedura për zgjedhjen e nënkryetarëve pas disa minutave?
Kryetari i Kuvendit kërkon nga tri subjektet më të mëdha parlamentare (LVV, PDK, LDK) të propozojnë nga një kandidat/e për nënkryetar/e, ndërsa kandidati i LVV-së duhet të jetë i gjinisë tjetër nga Kryetari.
Nënkryetarët e tre partive votohen në pako.
Kryhet kjo procedurë dhe vazhdojmë me votimin e nënkryetarëve nga komunitetet joshumicë.
Deputetët e komunitetit serb propozojnë një kandidat për nënkryetar, ashtu si edhe deputetët e komuniteteve tjera joshumicë, të cilët më pas zgjidhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve.
Propozimet bëhen me shkrim, ndërsa nëse nuk ka propozime, kandidatët përcaktohen me short në prani të deputetëve të komuniteteve përkatëse, nën administrimin e Kryetarit të Kuvendit.
Nënkryetarët e dy komuniteteve votohen në pako.