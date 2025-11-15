Si u ndanë Perparim Rama e Hajrulla Çeku për votat e diasporës – dalin rezultatet

15/11/2025 12:49

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar në faqen e saj zyrtare rezultatet e votave me postë për komunën e Prishtinës.

Sipas këtyre rezultateve, kandidati i LVV-së, Hajrulla Çeku, ka siguruar gjithsej 395 vota, ndërsa kandidati i LDK-së, Perparim Rama, ka marrë 168 vota, raporton lajmi.net

Kështu, Çeku prinë bindshëm në votat me post naj Ramës./Lajmi.net/

