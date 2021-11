Si u mashtrua në projektin për renovimin e spitalit në Gjilan?

Policia e Kosovës, konkretisht Departamenti për Krime Ekonomike, ka njoftuar se është arrestuar një person, i njëjti është pronar i një kompanie nga Prishtina, pasi dyshohet se me një dokument të rremë ka aplikuar në një konkurs që e ka hapur spitali i përgjithshëm i Gjilanit.

Drejtori i Spitalit të përgjithshëm në Gjilan, Arsim Emini ka folur lidhur me rastin, teksa shtoi se kjo është vërejtur pasi që kompania e dytë që ka konkurruar ka kërkuar qasje në dokumentet e prokurimit.

“Në fillim është hapur një tender, në të cilin kanë konkurruar shumë kompani, teksa në fund është zgjedhur kompania me çmimin me të ulët. Në kohën e duhur, kompania e dytë e cila konkurruar në këtë tender, ka kërkuar qasje në dokumente zyrtare sipas ligjit të prokurimit, i është mundësuar kjo, dhe kompania e njëjtë pas shikimit të dokumenteve ka konstatuar se ka dokumente fals në dokumentet me të cilat ka konkurruar kompania e parë”, ka thënë Emini për Klan Kosovën.

Emini tha se kompania që e ka përdorë pa autorizim licencën e arkitektes, e ka dërguar rastin në polici.

“Përkatësisht dokumente të cilat janë përdorur pa autorizimin e personave të caktuar nga kompania fituese, licenca e personit që është shfrytëzuar si dokument në rastin e konkurrimit të kompanisë së parë, ka dërguar e-mail në zyrën e prokurimit, dhe e ka vërtetuar se kompania fituese e ka përdor dokumentin e saj, licencën e saj, arkitektes, e ka përdorë pa autorizim, pastaj kjo kompania më pas është shpall si e papërgjegjshme, teksa arkitektja në fjalë rastin e ka dërguar në polici dhe prej atëherë me këtë rast është marr policia, që sot ka përfunduar me arrestimin e një person”, theksoi Emini.