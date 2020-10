Si tentoi Pavkoviq t’i zhduk gjerumët e krimit të kryera në Kosovë /Dokument

Ishte viti 2001 kur shteti serb ndodhej para një presioni të madh ndërkombëtar për ta nisur procesin e pastrimit tw Serbisw nga strukturat e Millosheviqit. Tribunali i Hagës kërkonte nga Serbia që t’i dorëzonte kriminelët e luftës në krye me Millosheviqin, si dhe t’i hapte hartat e varrezave masive nga lufta e Kosovës. Duhet të ketë qenë arrestimi dhe dorëzimi i Sllobodan Millosheviqit në Hagë, arsyeja që edhe brenda Ushtrisë Jugosllave të niste një aksion për zhdukjen e të dhënave për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë.

Një dokument i Ushtrisë Jugosllave që mban datën 18 tetor 2001 i klasifikuar si “sekret ushtarak”, zbulon një fakt tronditës. Bëhet fjalë për një urdhër të shefit të atëhershëm të “gjeneralshtabit” gjeneralkolonel Nebojsha Pavkoviq, i cili urdhëronte vartësit e tij që t’i asgjësonin të gjitha të dhënat arkivore (në origjinal) të komandës ushtarake të Korpusit të Prishtinës për periudhën nga: 01. janari 1998 deri më 26.qershor 1999.

Pavkoviqi po ashtu urdhëronte që, pasi të asgjësoheshin të gjitha dosjet origjinale, në vendin e tyre të vendoseshin të tjera dosje, në mënyrë që mos të vërehej se në arkiv mungonin dosje të caktuara.

Në dokumenti i cilësuar si rreptësisht konfidencial dhe sekret ushtarak me numër 1737-3, i cili është urdhër-vendim i gjeneralit të shtabit të Ushtrisë Jugosllave Nebojsha Pavkoviq thuhet:

Sekret ushtarak

Top sekret

Ekzemplari nr.3

me numer top sekret. 1737-3

18.10.2001

Përdorimi i materialit arkivor i Ushtrisë Jugosllave, urdhër –

Në bazë të pikës 33 deri 40, Rregullat e shërbimit të Ushtrisë Jugosllave, dhe sipas nevojës së paraqitur,

URDHËROJ:

1. Të bëhet përzgjedhja pastaj zhdukja e dokumentave origjinale të Arkivave të Ushtrisë Jugosllave të komandës së korpusit të Prishtinës dhe komandës së Armatës së tretë të vitit 1998 dhe 1999 dhe në vend të tyre të vendosen kopje të besueshme dhe të dukshme.

2. Dokumentat e listuara të shkruhen sipas numrave, kohës së krijimit dhe elementeve të duhura arkivore dhe bëni një regjistër adekuat – rishikim.

3. Dokumentat arkivore prej numrit 1 dhe mëtutje të ruhen në kabinetin e komandantit të Shtabit Gjeneral të Ushtrisë Jugosllave, në kushte të veçanta.

4. Në këtë detyrë do të angazhohet nënkolonel Goran Jevtoviq, referent i pavarur në Kabinetin e komandantit të Shtabit Gjeneral të Ushtrisë Jugosllave, të cilin e autorizoj në këtë detyrë.

5. Përdorimi i arkivës së Ushtrisë Jugosllave, përzgjedhja e kutive arkivore dhe përjashtimi i dokumenteve do të kryhen më 18 tetor 2001 dhe aktiviteti i plotë do të përfundojë jo më vonë se 1 nëntor 2001, mbi të cilin do të paraqitet një raport dhe materiali i përmendur do të paraqitet për inspektim.

6. Gjatë punës, merrni të gjitha masat e parashikuara të sigurisë dhe mbrojtjen e sekretit

Komandanti i Shtabit të Gjeneral të Ushtrisë Jugosllave,

Gjeneral-Kolonel

Nebojsha Pavkoviq