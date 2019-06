Si të visheni për punë përgjatë ditëve të nxehta

Askush nuk dëshiron të arrijë në zyrë me këmishë të djersitur.

Ndryshe nga kjo, të gjithë dëshirojnë të jenë të freskët, pavarësisht se veshja e xhinseve të shkurtra nuk është e përshtatshme, transmeton lajmi.net.

Është një dilemë vjetore: Si mund ta zgjidhni njëherë e mirë këtë problem?

Meqë temperaturat e larta po mbizotërojnë në vendin tonë, këshillat për veshjet e duhura për në punë do mbajnë temperaturën e trupit tuaj në nivel.

Ndiqini këshillat e mëposhtme:

Zgjidhni rrobat tuaja me kujdes

Zgjedhni materiale të lehta, siç janë pëlhura e lirit dhe opsione të tjera që lejojnë trupin tuaj të “marrë frymë” lirshëm. Gjithashtu, zgjidhni ngjyra të ndezura.

Balancimi është çelësi

Mënyra më e mirë që të keni qasje të ekuilibruar ndaj lëkurës tuaj është të veshninjë këmishë me mëngë të gjata mbi një fustan deri në gjunj.

Veshuni thjeshtë

Nuk ka asgjë të keqe me një veshje klasike. Veshja e një bluze me mëngë të shkurta të bardhë do kryente punë.