Si të nxisni kreativitetin tek fëmijët?

Që fëmija juaj të mos e kalojë kohën e lirë para ekranit të celularit apo tabletit, përpiquni të luani lojëra me fëmijët dhe të nxisni kreativitetin e tij, transmeton lajmi.net.

Puna me një fëmijë dhe loja me të do t’ju ndihmojë në të ardhmen, sepse në këtë mënyrë do të ndërtoni një marrëdhënie cilësore.

Kreativiteti prindëror ndikon drejtpërdrejt në krijimtarinë e fëmijëve dhe funksionet e tyre njohëse më vonë në të ardhmen.

Është veçanërisht e rëndësishme që fëmijët të shohin tek prindërit e tyre dëshirën për të qenë krijues, inovativë dhe për të investuar përpjekje në lojëra të pazakonta që nuk mund të blihen thjesht në dyqane apo online, por janë unike dhe unike vetëm për një familje apo mjedis.

Provoni të bëni lojëra unike nga gjërat që mbani në shtëpi, dhe jepjani fëmijëve të luajnë më to, në këtë mënyrë do të nxisni kreativitetin e tyre.