Si ta ngrohni banesën më shpejt dhe t’i ulni faturat?

Ky truk do të sigurojë ngrohje të shpejtë të banesës në orët e hershme të mëngjesit, hapësira më të ngrohta gjatë ditës dhe humbje më të vogël të ngrohtësisë pas fikjes së radiatori.

E tëra çfarë ju duhet të bëni është të ngjitni ndonjë material reflektues në mur pas radiatorit ose stufës, të tilla si p.sh. folie alumini ose folie metalike për të mbrojtur xhamat e makinës nga dielli, transmeton lajmi.net.

Në këtë mënyrë radiatori apo cilido trup ngrohës më nuk do të ngrohë murin pranë të cilit gjendet, ndërsa vetvetiu ngrohtësia nuk do të depërtojë në mur, por do të kthehet në hapësirë.

Nëse nuk dëshironi të ngjitni folie drejtpërdrejt në mur për shkaqe estetike, mund ta vendosni një copë kartoni apo ndonjë material të ngjashëm, mirëpo në atë mënyrë që folia të jetë e kthyer nga jashtë, në drejtim të trupit ngrohës.

Kartoni nuk duhet të ngjitet në mur, por vetëm mbështeteni pas radiatori, stufa, shporeti apo ngrohësja dhe pasi të kalojë dimri mund ta largoni. /Lajmi.net/