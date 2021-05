Si ta mësosh fëmijën tënd të heqë dorë nga pelenat?

Nga Lira Gjika:

E para gjë që duhet të kini parasysh në këtë trajnim duhet të mos imponoheni apo të përdorni forcën dhe etiketimin.kjo mënyrë është shumë e gabuar dhe mund të krijojë vështirësi, shkruan “IConStyle”.

Shumë prindër nxitojnë të fillojnë trajnimin e uturakut reth moshës 18-24 muajsh. Por studimet tregojnë që nuk ekziston një kohë e caktuar pasi arritja e kontrollit sfinketrial apo fshikzes se urinës është një proçes shumë individuale, transmeton lajmi.net.

Mund të jetë më e lehtë të fillohet nxitja për arritjen e kontrollit sfinketrial (apo potty training) në periudhën e verës.

Shumë fëmijë kalojnë në tri etapa para se të fitojnë apo arrijnë kontrollin e fshikzës:

• Ata duhet të bëhen të vetëdijshëm që pelena është e lagur apo pis.

• Ata arrijnë të kuptojnë kur ju bëhet urina dhe çfarë u bëhet.

• Ata arrijnë ta kuptojnë përpara që kanë nevojë për të urinuar.

Pa arritur këto lloj njohje, fëmija nuk mund të realizoj kontrollin sfinkterial apo kontrollin e fshikzës së urinës.

Si të veprosh:

• Vendoseni uturakun në vende të dukshme nga fëmija duke ja bërë të ditur se për çfarë përdoret ky send.

• Gjatë kohës që ju shkoni në tualet merreni dhe fëmijën me vete dhe shpjegojini se çfarë jeni duke bërë.

• Në orare të caktuara të ditës ju mund tia hiqni pelenën fëmijës tuaj duke I sugjeruar atij të provoj uturakun. Nëse për fëmijën kjo duket e vështir, atëherë shtyheni deri në sa fëmija ta pranojë dhe ta realizoj vetë.

• Në momentin që fëmija ju tregon që do të urinoj, ju mund tia hiqni pelenën duke e lënë të urinoj aty ku ndodhet pa e sforcuar të ulet në uturakë. Mos nxitoni, pasi kjo gjë do të fitohet gradualisht.

• Me arritjen e rezultateve të suksesshme fëmija juaj do jetë I lumturuar gjithashtu edhe një dhurat e vogel ngaana juaj do ta bëj atë të ndihet edhe më mirë. Kujdes! Mos vendosni kushte për arritjen e kontrollit sfinkterial apo fshikzës së urinës dhe mos shpërbleni me ëmbëlsira. /Lajmi.net/