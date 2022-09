Si rrallë herë ministri i Shëndetësisë në Kuvend: Problemin e ikjes së anesteziologëve e kanë edhe Austria e Zvicra

Ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi, në seancën e sotme plenare ka qenë i pranishëm, si rrallë herë.

Me këtë rast ministri Latifi ka folur për ikjen e mjekëve nga Kosova si dhe mungesën e anesteziologëve.

Latifi tha se me këtë çështje si ministri janë duke u marrë në vazhdimësi, ndërsa ka shtuar se një problem të tilla e kanë edhe shtetet e tjera, si Austria, Zvicra, Greqia e shumë vende të tjera, transmeton lajmi.net.

“Në çdo moment jemi duke u marrë me këtë çështje. Javën e kaluar isha në Greqi, edhe atje është i njëjti problem. Po ashtu, Austria, Zvicra dhe shumica e vendeve po përballen me këtë problem, pra me largimin e punëtorëve shëndetësorë”, tha ai.

Ministri po ashtu tha se çështja e anesteziologëve është injoruar dhe lënë pas dore për shumë vite, si shumë sektorë të tjerë të shëndetësisë.

“Kjo pasi vite me radhë, pra nga viti 2016 nuk është hapur asnjë konkurs për specializim nga anesteziologjia. Po të kishte ndodhur kjo, tashmë do të kishim dy gjenerata të anesteziologëve dhe s’do ta kishim këtë problem”.

Latifi tutje ka bërë të ditur se nga viti 2020 mungojnë 22 anesteziologë; 16 e kanë lënë punën, katër janë pensionuar si dhe dy të tjerë kanë ndërruar jetë./Lajmi.net/