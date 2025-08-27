“Si Prokuroria jonë, UÇK u krijua me para të drogës” – E ‘merr dheun’ artikulli i Dimal Bashës në mediat e Vuçiqit

27/08/2025 22:16

Artikulli famëkeq anti-UÇK i Dimal Bashës me bashkëatuoree Jana Arsovska ka vërshuar ballinat e tabloideve të Aleksnadar Vuçiq, prej atyreve më fashiste dhe të ndyta, por me audiencë të madhe.

Festë titujsh si “Dimal Basha i Albin Kurtit tha të njëjtën gjë si Prokuroria e Serbisë: UÇK u krijua me para të drogës”.

“Dimal Basha…njëherë kishte tjetër tregim”, e nis “Novosti” famëkeq i Beogradit.

Krejtësisht e replikuar artikulli është bartur në Televizionin “Pink” që udhëhiqet nga Partia Progresiste Serb e Vuçiqit, se “Dimal Basha pranoi atë që thonë autoritetet serbe, se UÇK u krijua me para të drogës”.

Të njëjtat u riprodhuan edhe në “Alo” edhe “B92”.

August 27, 2025

