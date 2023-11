Si n’filma: Momenti kur Policia dhe hajnat përleshen mes vete me armë zjarri në Ferizaj Policia e Kosovës ka publikuar pamjet e shkëmbimit me armë zjarri që kanë pasur disa pjesëtarë të policisë së Kosovës me disa hajna të cilët kishin tentuar të vjedhin një bankomat të cilin e kishin shpërthyer me mjet plasës. “Patrulla e policisë me të arritur në vendin e ngjarjes, të dyshuarit kanë filluar të shtënë…