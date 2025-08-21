“Si nënë e dy fëmijëve me autizëm, nuk mund të hesht më”, Arta Bajrami me letër publike për Kurtin e Osmanin
Këngëtarja e njohur, Arta Bajrami, ka reaguar ashpër në një letër të hapur drejtuar Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe Kryeministrit Albin Kurti, ku shpreh zhgënjimin dhe revoltën e saj për mungesën e përkujdesjes institucionale ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Bajrami në letrën e publikuar sot, ka thënë se nuk po flet si artiste,…
Këngëtarja e njohur, Arta Bajrami, ka reaguar ashpër në një letër të hapur drejtuar Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe Kryeministrit Albin Kurti, ku shpreh zhgënjimin dhe revoltën e saj për mungesën e përkujdesjes institucionale ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta.
Bajrami në letrën e publikuar sot, ka thënë se nuk po flet si artiste, por si nënë e dy fëmijëve me autizëm, e cila çdo ditë përballet me sfida që sipas saj nuk do duhej të ekzistonin nëse shteti do të funksiononte normalisht.
“Kosova është në kolaps. Nga 9 shkurti nuk kemi qeveri funksionale, Kuvendi ka dështuar mbi 50 herë të zgjedhë një kryetar, e ndërkohë, jetët e qytetarëve po ngelin peng i pazareve politike,” ka shkruar ajo.
Postimi i plotë:
Letër e Hapur drejtuar Kryeministrit dhe Presidentes së Republikës së KosovësPrishtinë, [21.08.2025]I nderuar Kryeministër Albin KurtiE nderuara Presidente Vjosa OsmaniUnë jam Arta Bajrami, këngëtare e njohur, por mbi të gjitha nënë e dy fëmijëve me autizëm. Sot nuk po ju shkruaj si artiste, por si një nënë që çdo ditë lufton me sfidat që sjell mungesa e përkujdesjes institucionale për fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë.
1. Ngërçi politik – shteti në kolapsQë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, Kosova është futur në një ngërç politik të turpshëm. Kuvendi ka dështuar mbi 50 herë të zgjedhë një kryetar, Qeveria nuk është formuar, dhe jeta e qytetarëve është lënë peng i pazareve politike. Kjo krizë ka paralizuar çdo proces shtetëror – nga buxheti i institucioneve, deri te projektet sociale që prekin jetën e mijëra familjeve.
2. Ligji për fëmijët me nevoja të veçanta – padrejtësi e vazhdueshmeEdhe pse ka vite që flitet për ligjin për fëmijët me aftësi të kufizuara, ai ende nuk është miratuar. Ndërkohë, rreth 38 mijë fëmijë me aftësi të kufizuara janë jashtë sistemit arsimor, dhe familjet e tyre nuk marrin as mbështetje minimale. Ju e dini se çdo ditë vonesë është një dëm i pariparueshëm për zhvillimin e këtyre fëmijëve. A ka më turp se një shtet që i kthen shpinën më të pambrojturve?
3. Projekti i Halil Kastratit – mbështetje që mungonHumanisti Halil Kastrati ka nisur një projekt të jashtëzakonshëm për ndërtimin e një residence për fëmijët me autizëm. Ky është një projekt shpëtimtar, i cili do të sillte shpresë për shumë familje. Por edhe ky ka mbetur i bllokuar, sepse institucionet nuk po japin miratimin dhe përkrahjen që duhet. Kur shoqëria civile dhe individët humanë bëjnë atë që duhet të bënte shteti, ju përsëri heshtni.
Kërkesa imeUnë nuk po ju lutem, po ju kërkoj me të drejtën që ma jep statusi i qytetares, i nënës dhe i një figure publike që përfaqëson shumë familje të ngjashme me timen:
1. Formoni menjëherë institucionet dhe nxirrni vendin nga kriza politike.
2. Miratoni ligjin për fëmijët me nevoja të veçanta pa asnjë vonesë tjetër.
3. Mbështetni dhe aprovoni projektin e Halil Kastratit për rezidencën e fëmijëve me autizëm.Nëse nuk veproni, atëherë historia do t’ju kujtojë si udhëheqësit që lanë pas dore fëmijët më të brishtë të këtij vendi.
Me dhimbje, indinjatë dhe forcën e një nëne, Arta BajramiKëngëtare & Nënë e dy fëmijëve me autizëm.