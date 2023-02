Si në “kanagjegj”, banorët e “BBVK” argëtohen me defa për Pavarësi Sonte po mbahet një “prime” festiv në “Big Brother VIP Kosova”. Kjo pasi sot po shënohet 15 vjetori i Pavarësisë së Kosovës, shkruan lajmi.net. Së pari ishte Leonora Jakupi ajo e cila argëtoi banorët. E më pas edhe “Shamikuqet” me defat e tyre. Ato u kënduan secilit banorë me nga një fjali në formë “dissi”./Lajmi.net/