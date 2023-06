Si në filma, momenti kur arrestohet serbi i dyshuar për sulm ndaj KFOR-it

Të premten policia e Kosovës e ka arrestua serbin, Nenad Orlovic, i dyshuar për sulm ndaj KFOR-it në veri.

Ai është arretsuar nga Njësiti Special i Policisë së Kosovës. Në pamjet e publikuara shihet momenti i arrestimit.

Në pamjet e publikuara shihet, Nenad Orloviq, i njohur me njofkën “Rusi”, i cili gjunjëzohet para policisë në momentin që policia arrijnë në vendin e arrestimit.

A Serb from North Mitrovica, known as 'Nemac' and 'Rusi' was arrested this morning.

Arrest all of the criminals.

Here is a video from telegram sources. #kosovo pic.twitter.com/5bD7ZjRl3s

— KosovanMan (@KosovanMan) June 23, 2023