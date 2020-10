Si ndodhi mbrëmë vonë vjedhja e kasafortës, tregon drejtori i AUV-it

Krasniqi tha se vetëm mund të konfirmojë që në Agjencinë e Ushqimit ka pasur një ndërhyrje rreth orës 00:00 deri në ora 04:00.

“Pra gjatë natës së kaluar ka ndodhur një hyrje e paautorizuar. Thuhet se kanë hyrë nga ana e prapme dhe s”mund të themi më tepër se çdo hetim i policisë atëherë mund të ndikojmë më tepër. Nuk mundem me dhënë ndonjë informatë që për shkak se është nën hetim të policisë kështu që s’mundeni me thënë asgjë”, tha Krasniqi, transmeton lajmi.net.

Ai tha se së shpejti do të publikohet raporti i policisë lidhur me rastin.

“Besoj se shpejtë do ta keni raportin e policisë, ne s’merremi me anën e detajeve. Me siguri do të merrni informatën shpejtë nga hetimet e policisë, sepse çdo informatë mund të dëmtojë këtë hetim. Ka qenë hyrje e paautorizuar dhe policia po merret me rastin”. /Lajmi.net/