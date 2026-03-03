Si ndihmoi Inteligjenca Artificiale në eliminimin e Ayatollah Khameneit
Eliminimi fizik i liderit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, më 28 shkurt 2026, shënoi një moment historik në konfliktin Lindje të Mesme, ku inteligjenca artificiale luajti rol kyç në operacionin e përbashkët amerikano-izraelit.
Sipas raporteve nga burime të besueshme si Financial Times dhe Wall Street Journal, AI u përdor për analizën e të dhënave masive dhe zgjedhjen e objektivave, duke mundësuar goditjen e saktë në një takim të fshehtë në rrugën Pasteur të Teheranit.
Hackimi i Kamerave dhe Algoritmet Izraelite
Izraeli, përmes agjencisë së spiunazhit Mossad dhe njësive të elitës si Unit 8200, kishte hyrë në rrjetin e gjerë të kamerave të trafikut në Teheran me vite të tëra më parë. Këto kamera, pjesë e aparaturës së mbikëqyrjes së regjimit iranian kundër protestuesve, u shndërruan në armë kundër tyre vetë.
Një kamerë specifike kapte parkimin e automjeteve të rojeve të Khameneit, duke lejuar krijimin e dosjeve të detajuara për adresat, oraret e punës dhe mbrojtjet e tyre. AI dhe algoritme të avancuara analizuan “male me të dhëna” për të modeluar lëvizjet e liderit dhe stafit të lartë, duke e lokalizuar atë në takimin fatal. “Ne njihnim Teheranin si Jerusalemin tonë,” tha një zyrtar izraelit për Financial Times, raporton The Times of Israel, transmeton reporteri.
Për më tepër, SHBA dhe Izraeli ndërprerën shërbimin celular në zonë, duke penguar paralajmërimet për rojet. CIA kontribuoi me një burim njerëzor kyç për konfirmim.
Roli i inteligjencës artificiale Claude në strategjinë amerikane
Nga ana amerikane, Komanda Qendrore e SHBA-së në Lindjen e Mesme përdori modelin e gjuhës së madhe Claude nga Anthropic si mjet kryesor AI. Ky chatbot vlerësoi inteligjencën, simuloi lojëra lufte dhe identifikoi objektiva ushtarake, duke ndihmuar në planifikimin e sulmeve që kanë marrë mbi 555 jetë iraniane deri tani.
Sipas Wall Street Journal, Claude ishte “mjeti kyç AI” i Pentagonit, pavarësisht debateve etike rreth bashkëpunimit me Anthropic-in. Kompania kishte refuzuar kufizime të tjera si mbikëqyrja e qytetarëve amerikanë ose armët vdekjeprurëse autonome, por jo përdorimin për objektiva të huaj.
Pasojat dhe Etika e Luftës me AI
Ky operacion nxjerr në pah evolucionin e luftës moderne, ku AI redukton kohën nga muajt në orë për analiza. Megjithatë, kritikat rriten për etikën, sidomos pas sulmeve kolaterale si ai në një shkollë fillore në Iran jugor, ku vdiqën 165 persona.