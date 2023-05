“Si nata me ditën” – Gjergj Deda e lë shumë prapa Vjosa Osmanin në krahasim me Hashim Thaçin Ish-ambasadori në Maqedoninë e Veritu, Gjergj Dedaj ishte dha një intervistë për Lajmi.net, ku ai u pyet edhe për ish-presidentin Hashim Thaçi dhe presdenten e tanishme Vjosa Osmani. Kur u pyet se cili president ishte më i mirë, Hashim Thaçi apo Vjosa Osmani ai thotë se nuk krahasohen njëri me tjetrin. “As nuk krahasohen, dhe…