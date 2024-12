“Si me krahasu Bugattin me Fiat”, Eduart Kuqi thotë se nuk shkojnë Arioni dhe Diana si çift

Eduart Kuqi doli pak ditë më parë nga Big Brother VIP Kosova 3.

Ai kërkoi të dilte me dëshirë pasi tha se ka lënë disa punë jashtë që duhet t’i përfundoj.

I ftuar në Klan Kosova, ish-konkurrenti ka folur për kohën që ishte brenda dhe ngjarjet që ndodhën.

Edi theksoi gjithashtu se ka pasur një pëlqim për Dianën, por që nuk ka ndërhyrë në marrëdhënien me Arionin.

Megjithatë, ai thotë se ka një diferencë të madhe mes tyre dhe se nuk përshtaten.

“Diana është shumë çikë e bukur. Rrjedh prej një familje shumë të mirë se ia njoh edhe familjen”, tha ai.

Ai shtoi: “Thjesht, mua nuk më duket se përshtatet me atë tip hiç, as në dukje. Kur ta shikon Dianën, si të krahasosh Bugattin me Fiat. Shumë diferencë e madhe. Djalë i mirë, po nuk përshtatet me të”.