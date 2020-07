Si manifestohet koronavirusi tek personat që infektohen për së dyti?

Tema e jetëgjatësisë së antitrupave anti-Covid po studiohet në të gjithë botën, por deri më tani askush nuk ka kuptuar vërtetë nëse infeksioni i ri nga koronavirusi jep imunitet të përhershëm, ose nëse ekziston rreziku për t’u infetkuar përsëri, transmeton lajmi.net.

Puna e sapo botuar është rezultat i bashkëpunimit midis studiuesve të Universitetit të Treviso dhe studiuesve të Shkollës së Higjienës në Londër. Luca Cegolon, epidemiolog në Spitalin e Treviso, thotë se “u frymëzuan për këtë hulumtim duke vëzhguar ecurinë e sëmundjes, në veçanti transmetueshmërinë e lartë dhe shkallën e rasteve të rënda në përgjithësi në mesin e punonjësve shëndetësorë, si në Itali ashtu edhe në Kinë, sikurse ishte rasti i tridhjetë vjeçarit mjek kinez nga Wuhani, i cili dha i pari alarmin për Covid”.

Rreziku i ulët i Covid-19 tek fëmijët më pak se 10 vjeç gjithashtu bëri që studiuesit të reflektojnë. “Fëmijët kanë më pak antitrupa sesa të rriturit dhe të moshuarit, pasi i ekspozohen më pak agjentëve infektues gjatë jetës së tyre ende të shkurtër dhe kjo mund të jetë shpjegim se pse ata janë më të mbrojtur”, vërejti Cegolon.

Sars-Cov2 i përket familjes së koronaviruseve. Të gjithë virusët e kësaj familjeje shkaktojnë ri-infeksione, pavarësisht të ashtuquajturit imunitet humoral, saktësisht imuniteti që fitohet kur zhvillohen antitupat, sipas autorit të studimit Cegolon. Për llojet më të rrezikshme të koronavirusit, Mers-CoV dhe Sars-CoV, është identifikuar dhe njohur një fenomen imunologjik i njohur si ‘Enhancement’ i varur nga antitrupat (Ade), i shkaktuar nga ri-infektimet.

“Në praktikë – shpjegon tutje epidemiologu – jo vetëm që imuniteti i fituar nuk duket se na mbron kundër ri-infektimit me Covid-19, por madje mund të kthehet në një bumerang, duke bërë aleancë me infeksionin për të lehtësuar hyrjen e tij në qelizat njerëzore duke shkaktuar tashmë një reaksion të rëndësishëm inflamator në organizëm”. Në praktikë, nëse do të kishte një valë të re shpërthimi të Covid-it, një person që është infektuar në muajin mars p.sh, mund të riinfektohet përsëri. Një studim kinez i botuar në ‘Nature Medicine’ tregoi një rënie të shpejtë të niveleve të antitrupave (2-3 muaj pas shërimit) në plazmën e dy pacientëve simptomatikë dhe atyre me simptoma të buta ose asimptomatikë.

“Si në Itali ashtu edhe në Britaninë e Madhe – vazhdon Cegolon – janë ende duke u kryer studime serologjike për të verifikuar nëse antitrupat mbrojnë nga infeksioni apo jo. Këto janë studime që përqendrohen kryesisht tek punonjësit e frontit të parë sepse virusi përhapet më shumë dhe më shpejtë në ambiente të mbyllura“

“Parandalimi është gurthemeli i të gjithë kësaj”, shqyrton tutje Cegolon. “Tani që falë temperaturave të larta dhe lagështirës, ​​përhapja e virusit është ngadalësuar, ne duhet të përfitojmë mundësinë që të përmirësojmë imunitetin e lindur dhe për të pajisur veten për stinën e vjeshtës me ndërhyrje farmakologjike që mund të mbrojnë dyert hyrëse të Covid-19, siç është, për shembull, hunda” . /Lajmi.net/