Si kurrë më parë, Princi Harry: Dua pajtim me familjen, jeta është e çmuar Duka i Sussex, Princi Harry, i ka thënë BBC-së se “do të donte shumë një pajtim” me Familjen Mbretërore, në një intervistë emocionale ku foli për marrëdhëniet me të atin dhe shqetësimet për sigurinë. Ai u shpreh se ishte “i shkatërruar” pasi humbi një sfidë ligjore lidhur me masat e sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar.…